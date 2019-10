De Sleutel, het nieuwe programma van Beau van Erven Dorens, is dinsdagavond bekeken door 914.000 mensen en staat daarmee op de negende plek in de lijst van de best bekeken programma's van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In De Sleutel neemt Van Erven Dorens dakloze Nederlanders onder zijn hoede, die een langdurige huisvesting krijgen aangeboden. In de eerste aflevering was te zien hoe Van Erven Dorens contact maakt met de deelnemers.

De presentator was om 22.30 uur wederom op RTL 4 te zien met zijn dagelijkse talkshow Beau, die dinsdag 445.000 kijkers heeft getrokken. Het programma staat daarmee op de 25e plek van best bekeken programma's.

Het NOS Journaal om 20.00 uur scoorde de meeste kijkers (1,9 miljoen). De top drie wordt gecompleteerd door het NOS Journaal om 18.00 uur (1,2 miljoen) en De Wereld Draait Door (eveneens 1,2 miljoen).