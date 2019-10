Verschillende journalisten ondervonden op maandag 7 oktober en zaterdag 12 oktober naar eigen zeggen hinder bij twee demonstraties in Amsterdam. Zij vonden dat ze in de toegewezen persvakken beperkt zicht hadden. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) vindt dit een inbreuk op de persvrijheid.

De politie installeerde op 7 en 12 oktober speciale vakken voor fotojournalisten, van waaruit zij moesten werken. De vakken werden ingezet bij een klimaatprotest van Extinction Rebellion en een burgerinitiatievenprotest. Over de plaats van de persvakken waren de politie en journalisten het oneens. De NVJ en de politie zijn in gesprek over hoe dit in de toekomst kan worden opgelost.

Fotojournalisten werden volgens de NVJ op afstand gehouden en achter busjes geplaatst, waardoor zij geen goed zicht hadden op de demonstranten. Door deze persvakken komt de vrije nieuwsgaring mogelijk in het geding, meent de NVJ.

"Wij hebben zelf het vermoeden dat de politie liever niet wilde dat er foto's werden gemaakt omdat het er soms hard aan toe gaat", zegt Rosa García López, die namens de NVJ opkomt voor de belangen van fotojournalisten, tegen NU.nl.

Het was volgens de politie onduidelijk wie journalist was en wie demonstreerde. "Fotojournalisten hebben een hesje aan waar duidelijk 'pers' op staat en hebben een perskaart om. Ze zijn dus heel goed te onderscheiden van de activisten", aldus García López.

'Journalisten werden niet belemmerd in hun werk'

Ruben Sprong, een woordvoerder van de politie, is het hier niet mee eens. "Je komt op een locatie waar journalisten en activisten door elkaar heen lopen. De journalisten hebben bovendien heel vaak hun hesje niet om en zo'n perskaart is niet zichtbaar. Die wordt dan achteraf pas getoond."

De politie schrijft in een verklaring bewust te hebben willen voorkomen dat er een vrije doorgang naar de activisten toe was. Op deze manier wilden agenten verhinderen dat de groep zich uit zou breiden. Ook noemt de politie het "niet werkbaar" als journalisten vrij rondlopen tijdens het protest. "De politieoperatie gaat voor", zegt Sprong. "In dit geval vinden we niet dat we journalisten belemmerden."