Beau van Erven Dorens neemt in het nieuwe programma De Sleutel wederom dakloze Nederlanders onder zijn hoede. "We zijn niet op zoek naar de tranen", zegt de presentator tegen NU.nl.

Van Erven Dorens hielp in zijn voorgaande programma's The Amsterdam Project en Het Rotterdam Project dakloze Nederlanders aan een beter bestaan. Tot nu toe hebben bijna alle deelnemers uit die twee reeksen tot op de dag van vandaag een dak boven hun hoofd. Alleen Marco is uit het zicht verdwenen, zegt Van Erven Doren. De kans is klein dat met De Sleutel hetzelfde slagingspercentage wordt gehaald.

De deelnemers van The Amsterdam en Rotterdam Project kregen een pinpas met daarop een bedrag van 10.000 euro, dat ze mochten besteden om een betere toekomst te creëren. In De Sleutel krijgen vijf deelnemers uit vijf verschillende steden geen geld, maar direct langdurige huisvesting aangeboden. Een idee dat zijn oorsprong vindt in het Housing First-principe, dat in de Verenigde Staten een slagingspercentage van meer dan 80 procent kan aantonen. De Sleutel-deelnemers Rigo en Sunil hebben echter dusdanige traumatische gebeurtenissen in hun leven moeten verwerken, dat het verschaffen van woonruimte nog geen fractie van hun problemen oplost.

'Sunil gaat gewoon dood als hij niet geholpen wordt'

"Ik heb me wel wat op de hals gehaald door die twee mensen te gaan helpen", licht Van Erven Dorens toe. "Maar dat zijn ook Nederlanders. De manier waarop Suni leeft, is kansloos, mensonterend. Niemand zou buiten moeten slapen, dat willen zij ook niet. Het is voor hen een uitvloeisel van alle problemen. Ik probeer ze niet te veranderen, maar ik probeer wel hun zorgen weg te nemen. Als je iemand in een huis zet, geef je iemand een beter leven. Sunil zwerft al jaren over straat en die gaat gewoon dood als hij niet geholpen wordt."

In de eerste aflevering is te zien hoe Van Erven Dorens contact maakt met de deelnemers. Hun uitzichtloze bestaan wordt gedetailleerd in beeld gebracht. De entree van Van Erven Dorens heeft op het eerste gezicht iets weg van een barmhartige samaritaan die alleen kan functioneren als er camera's op hem gericht staan. Wie niet beter weet, zou denken dat de programmamakers de deelnemers hebben geselecteerd op basis van hun uitzichtloosheid.

Maar deze beschrijving strookt niet met de werkelijkheid, legt de presentator uit. "We maken eigenlijk geen televisie. We zijn vooral die mensen aan het helpen. En tegelijkertijd maken we televisie. We doen het niet andersom, want dat is de grootste fout die je kunt maken. Als het je echt om die mensen te doen is, maak je heel andere televisie. Dan zit je niet te wachten op een emo-moment. Wij zijn niet op zoek naar de tranen."

Beau van Erven Dorens helpt dakloze Nederlanders. (Foto: RTL)

'Ik wil geen klef gedoe'

Van Erven Dorens weet hoe dun de lijn is tussen oprechte 'hulptelevisie' en tranentrekkend effectbejag. Als de 21-jarige Cassandra de sleutel krijgt van haar eerste eigen appartement, reageert ze wantrouwend. Of het geen grap is, vraagt ze aan de presentator. "Dat is een uitvloeisel van alles wat ze heeft meegemaakt. Die vrouw is op jonge leeftijd haar ouders kwijtgeraakt en heeft nog nooit iets in haar leven gekregen, behalve tegenstand en tegenslag."

De kijker ziet hoe Van Erven Dorens enigszins twijfelt over de manier waarop hij de vrouw gerust moet stellen. "Ik ben een oudere man en zij is een jonge vrouw. Ik probeer haar als een soort vaderfiguur te helpen. Ik deel wel een knuffel uit, maar ik probeer altijd best wel fysiek afstand te houden. Ik wil geen klef gedoe. Ik wil haar zo serieus mogelijk nemen."

Ook deelnemer Rigo toont zich sceptisch tegenover de presentator. Om het wantrouwen weg te nemen, besluit Van Erven Dorens een trekje van zijn joint te nemen, waarmee hij direct een goede beurt maakt bij de dakloze man. Maar hoe ver mag je als presentator gaan om het vertrouwen van je deelnemers te winnen?

“Ik probeer niet die tv-jongen te zijn die met zijn gekamde haartjes direct wegrijdt zodra de opname is gestopt” Beau van Erven Dorens

"Ik weet het ook niet, ik doe ook maar wat. Er is maar één manier om die mensen. die altijd iedereen tegen zich hadden, voor je te winnen. En dat is door normaal te doen. Ik heb al best veel te overwinnen door wie ik ben, mijn accent en mijn verleden. Daarom draag ik ook geen make-up. Ik zie er meestal heel raar uit, zit uren met hen te kletsen.

Het voelt een beetje blasé om daar iets over te zeggen, maar ik vind dat hulpverlening ook wel persoonlijker mag. Als je mensen wil helpen, moet je naast ze gaan zitten. Niet alleen vertellen wat ze moeten gaan doen. Vraag ze welke hulp zij echt kunnen gebruiken. We zien de afgelopen tien jaar een verdubbeling van het aantal daklozen. We moeten met zijn allen erkennen dat dit niet zo langer door kan gaan."

De Sleutel is vanaf dinsdag wekelijks om 20.30 uur te zien op RTL 4.