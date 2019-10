Kefah Allush heeft de Sonja Barend Award gewonnen voor het beste tv-interview. Hij heeft de prijs gewonnen voor zijn interview met oud-commandant Peter van Uhm in het programma De Kist. Dit werd maandag bekendgemaakt in de uitzending van De Wereld Draait Door.

Naast winnaar Allush waren onder anderen Thijs van den Brink en Tim den Besten genomineerd voor de prijs. Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt voor het beste tv-interview van het jaar. Allush was alleen telefonisch te horen in de uitzending van De Wereld Draait Door omdat hij op het moment in Casablanca is.

Van Uhm zat wel in de uitzending. "Ik kijk met heel veel plezier terug op wat we hebben neergezet. Niet alleen het werk van ons twee, maar ook van alles wat daaromheen zat. Zoals het voorgesprek met Angelique van Beers. Dat was een fantastisch voorgesprek. Als Kefah komt, dan geeft dat het comfort dat het een goed gesprek wordt. Dat maakt het makkelijker tijdens het interview", aldus Van Uhm.

Sonja Barend kiest zelf ook altijd een winnaar. Voor haar was de winnaar Thijs van den Brink. "Dat gesprek krijgt van mij een dikke tien, niets kon beter."