Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Frank van der Lende.

Waar het vorige seizoen nog de ene na de andere bekende Nederlander uit zichzelf naar huis ging, gaan de deelnemers van dit jaar door: alleen Roy Donders liet zich twee weken geleden naar huis stemmen. Toen bleek echter ook al dat Frank van der Lende zich niet helemaal meer thuis voelde op het eiland.

Hoe hard Van der Lende ook zijn best deed, de radio-dj bleef het gevoel houden dat hij weg wilde. En dus liet hij zich deze week - nog voor de proef - ophalen door een bootje. Eindelijk terug naar huis.

Je wordt opgehaald en weet dat je naar huis gaat. Wat gebeurt er dan?

"Ik stapte de boot op en wist gelijk dat ik hier geen spijt van zou krijgen. Ik was zo blij dat ik naar huis mocht, dat ik weg kon. Het was voor mij gewoon klaar, ik wilde mijn eigen leven terug. Mensen zeggen: 'Je wist toch waar je je voor opgaf?' Maar echt, geloof mij: dat weet je niet. Want wat je op televisie ziet, is toch heel anders dan daar zitten. Ik heb het van tevoren lang besproken met Hugo (Kennis, red.) en Eva (Koreman, red.) en later met de hele groep. Thomas (Berge, red.) hield een motiverende speech en daarna kon ik weer even verder, maar uiteindelijk bleef dat gevoel maar terugkomen."

"Ik heb het er toen ook over gehad met de productie en heb besloten meteen te vertrekken. Zij vreesden na vorig jaar toch ook een beetje dat ik anderen zou aansteken met dit gevoel, dus hebben zij me aanbevolen het niet nóg een dag aan te kijken en nu te gaan. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Net als dat ik blij ben dat ik heb meegedaan. Het is een fantastisch avontuur en ik kan iedereen aanbevelen mee te doen. Ik doe het alleen nooit meer."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Iedere dag ging ik weer hetzelfde traject in. In mijn hoofd stelde ik mezelf alleen nog maar de vraag: waarom ben ik hier? Het waren denk ik meerdere dingen. De omwisseling, dat Hugo en ik ineens in een ander team terechtkwamen op een ander eiland, vond ik moeilijk. Wij radio-dj's houden niet van verandering, dan is een heel ander eiland met nieuwe mensen een hele grote verandering."

"Maar ik vond het ook lastig me een speelbal van het programma te voelen. Ze vertellen je een uur van tevoren wat je aan moet en moet klaarstaan voor de proef. Of een half uur van tevoren dat je naar de eilandraad moet en al je spullen moet pakken. Voor mijn gevoel kon ik niet meer zelf beslissen, alles werd geregisseerd."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Logischer nadenken. Als ik nu terugzie hoe we in één van de eerste proeven Dionne (Slagter, red.) het doolhof in stuurden, terwijl iedereen zag dat ze fysiek niet sterk was, vind ik dat zo stom. Het is zo onlogisch haar dat te laten doen, maar toch. Als je daar zit, zie je het allemaal niet zo helder meer."

"Ik heb in mijn tijd bij Expeditie vooral veel geleerd. Ik heb mezelf weer beter leren kennen en ben volwassener geworden. Ik heb een heel druk leven en heb nog weleens de neiging een tikkeltje te egoïstisch te zijn in vriendschappen of omgang met geliefden. Op het eiland leer je dingen heel erg waarderen. Omdat je het op dat moment niet hebt, zie je echt hoe waardevol ze zijn."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Ik denk dat iedereen verbaasd is over Mariana (Verkerk, red.). Ik heb zelf niet met haar op een eiland gezeten, maar ik vind het heel knap dat zij zo slim is in mensen naar haar hand zetten. Sowieso verrasten de oudjes me. Tim (Coronel, red.) die supersterk blijkt en maar door blijft gaan."

"Op een totaal ander vlak, maar ook een verrassing: Thomas bleek heel goed in moppen vertellen. Er zijn best wel veel momenten dat je niet zoveel kan en met elkaar zit te praten. Daar bleek dan hoe grappig hij is. Ik heb er zo om gelachen dat hij nu in mijn radioshow te horen is. Hij gaat moppen vertellen."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Het gaat op Duivelseiland tussen Akwasi, Kim (Kötter, red.) en Rijk (Hofman, red.), dat weten we allemaal. En dan is het eigenlijk heel simpel: Rijk is flink verzwakt, want hij heeft het langst op het eiland gezeten. Je hebt daar minder eten, je doet minder, dat gaat zeker effect hebben."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Ik hoop dat Hugo en Eva Koreman nog heel ver komen. Voor Eva omdat ze m'n maatje is, voor Hugo omdat hij dat ook is en het dan toch een heel klein beetje voelt alsof ik eraan bijgedragen heb. Maar ik vrees voor hem, want hij valt zo op en jaagt mensen tegen hem in het harnas. Eerder kon ik ernaast staan en de boel een beetje sussen, maar dat kan nu natuurlijk niet meer."

"Mijn gok is dat Eva Cleven nog heel ver komt. Zij doet het heel slim; ze heeft niemand tegen zich en niemand voor zich. Ze glipt overal een beetje tussendoor, daar kom je ver mee."