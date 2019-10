Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: Beste Zangers

20.30 - 21.30 uur op NPO1

De laatste dagen op Ibiza zijn aangebroken voor de zangers. Dit betekent dat het tijd is voor de duetten. Iedereen heeft een lied gekozen dat met een niet voor de hand liggende partner wordt gezongen. Henk Poort zingt uit Phantom Of The Opera met Floor Jansen.

Dit is er verder in oktober op tv te zien.

Dramaserie: Bull

21.25 - 22.25 uur op Net5

Het was even de vraag of er een nieuw seizoen van Bull zou komen, omdat hoofdrolspeler Michael Weatherly door collega Eliza Dushku beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag. De serie is toch doorgegaan met vanavond weer een nieuwe aflevering.

Dit staat er in oktober nieuw op Netflix.

Misdaadserie: NCIS: New Orleans

20.30 - 21.25 uur op Net5

Special agent Dwayne Pride onderzoekt voor het zesde seizoen met zijn team drugsdeals, moorden en andere daden die verband houden met de marine van New Orleans. Pride wordt gespeeld door Scott Bakula die in 1992 een Golden Globe won voor zijn rol in Quantum Leap.

Nog niet uitgekeken? Bekijk hier de acht heftigste misdaadseries.

Dramaserie: Below The Surface

20.25 - 21.55 uur op NPO3

Als een jonge Syriëstrijdster na haar terugkeer uiterst belangrijke info aan Philip Nørgaard doorspeelt, kan hij niet anders dan op onderzoek uitgaan. Al snel blijken de levens van Deense burgers op het spel te staan en begint er een klopjacht op een terroristische groepering.

Bokswedstrijd: Bellator 230 - Milaan LIVE

22.00 - 00.30 uur op SPIKE

Het hoofdgevecht dat vanavond in de gewichtsklasse halfzwaargewicht op het programma staat, gaat tussen Melvin Manhoef en Yannick Bahati. Ook staat een MMA-wedstrijd van ex-kickbokser Hesdy Gerges op de planning.

Bekijk hier vijf redenen waarom je Harrie: van het Kamp naar de Ring moet zien.