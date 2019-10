Voordat de kinderen van Sophie Hilbrand haar expliciete naaktscènes in de film Zomerhitte zien, zal ze hen daarop voorbereiden, zegt ze zaterdag in De Telegraaf.

"In de film zit ik in een vrij expliciete masturbatiescène. Dat is het enige waarvan ik weleens denk: ah shit. Het lijkt me voor hen niet heel relaxed om te horen: 'Ik zag je moeder gisteren op tv', gevolgd door een knipoog. Voordat zoiets kan gebeuren, zal ik daar thuis alvast wat over vertellen", aldus de 44-jarige Hilbrand.

De door Monique van der Ven geregisseerde boekverfilming verscheen in 2008. Hilbrand vertolkt samen met haar partner Waldemar Toornstra de hoofdrollen.

Hilbrand en Toornstra zijn al heel lang samen, maar pas sinds twee jaar verloofd. "Mensen plagen weleens: zijn jullie nog steeds niet getrouwd? Anderen zeggen: ik ben al zeventien jaar verloofd, heerlijk."

Hoewel ze een klein beetje spijt heeft van het filmproject, kijkt ze op haar carrière bij het BNN-programma Spuiten en Slikken alleen maar met trots terug: "Spuiten en Slikken vind ik nog steeds een goed concept, daar sta ik volledig achter."

Vanaf dinsdag 15 oktober is Hilbrand op NPO3 te zien met haar nieuwe programma It's a Man's World.