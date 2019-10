Lingo krijgt een tweede seizoen en is daardoor tot ten minste de zomer van 2020 bij SBS6 te zien, zo maakte die zender zaterdag bekend. Het woordspelletje maakte op 26 augustus na vijf jaar afwezigheid een comeback op televisie.

Marco Louwerens, directeur Televisie bij Talpa, is tevreden over de kijkcijfers en de rol van Jan Versteegh als presentator: "We hebben het programma in eerste instantie voorzichtig besteld omdat het toch even spannend was of het spelletje na vijf jaar afwezigheid echt zou aanslaan."



"Inmiddels is het overduidelijk dat het spelletje opnieuw razend populair is bij jong en oud, waardoor het bestellen van een tweede seizoen voor de hand ligt. Jan Versteegh blijkt ook echt dé Lingo-man te zijn die we voor ogen hadden, dus zal hij ook in het tweede seizoen als presentator te zien zijn."

Lingo 'nieuwe stijl' trekt sinds de start eind augustus gemiddeld 644.000 kijkers per aflevering (inclusief uitgesteld kijken). Het is daarmee een van de populairste SBS-programma's in de vooravond.

SBS is ook bezig het programma door te vertalen naar mobiele en online toepassingen.