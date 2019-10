De tv-documentaire The Raft heeft in Duitsland de Prix Europa voor de beste Europese televisiedocumentaire van 2019 ontvangen. De documentaire is gemaakt door het Zweede Fassad Film en was in Nederland al te zien bij co-producent VPRO.

'The Raft is een unieke mix van archiefmateriaal, onverwachte ontmoetingen en herinneringen. Geweldig camerawerk, zeer boeiende dramaturgie en een geweldige inzet van muziek maken deze documentaire een must-see", aldus de lofrede bij de uitreiking van vrijdag. De tweede plek in deze categorie ging naar een Nederlandse productie: de 2Doc Maalstroom die regisseur Misja Pekel maakte voor Omroep Human.

De documentaire The Raft blikt terug op een sociaal-wetenschappelijk experiment van antropoloog Santiago Genovés uit 1973. Vijf mannen en zes vrouwen stapten in de zomer van dat jaar op een vlot voor een zeilreis van drie maanden.

De kandidaten werden zorgvuldig uitgekozen: ze kwamen van over de hele wereld en vormden een mix van gender, religie en nationaliteit. De vrouwen kregen de leiding en voerden de belangrijkste taken uit. De vraag was wat dit met de mannen zou doen en wat er verder tussen de deelnemers zou gebeuren.

In The Raft kwamen de overgebleven expeditieleden voor het eerst sinds 1973 bijeen. Op een replica van het vlot haalden ze herinneringen op.