Precies honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht, duikt het (nieuwe) feminisme overal op. Er worden Women's Marches gehouden, de leus 'baas in eigen buik' is terug van weggeweest en ook digitaal zijn vrouwen aan het woord. Het medium podcast wordt veelvuldig ingezet op dit gebied. Een overzicht van de fijnste feministische podcasts.

Damn Honey

Damn Honey is ontstaan na het uitkomen van het gelijknamige feministische pamflet van Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen. De podcast Damn Honey borduurt voort op onderwerpen die al eerder besproken werden in het pamflet, zoals slut shaming, body positivity, seksualiteit en heteronormativiteit. De podcast gaat echter een stapje verder door ook alledaagse onderwerpen te behandelen. Of zoals Hagen en Van Voorthuizen het zelf verwoorden: "Alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen."

TETTALK

Mabel Zwaan en Julie Velthoven zijn de oprichters van de nog piepjonge podcast TETTALK. Een podcast over, jawel: borsten. In afleveringen van twintig tot dertig minuten duiken de dames in de wereld van tepels en cups. Zelf weten ze namelijk ook nog niet alles. Er staan inmiddels twee afleveringen online en die zijn de moeite waard, ook voor luisteraars zonder borsten.

Gurls Talk

De Gurls Talk-podcast wordt gemaakt door het Britse model Adwoa Aboah (foto), oprichter van het platform Girls Talk. Het open online platform komt voort uit haar persoonlijke ervaringen met geestelijke gezondheid en biedt de mogelijkheid voor anderen om ervaringen te delen in een veilige omgeving. In de podcast bespreekt Aboah de onderwerpen waar ze zich ook met haar eigen community hard voor maakt. Met haar gasten praat ze over onderwerpen als seks, liefde, carrière, inclusiviteit en politiek.

Dipsaus

Anousha Nzume, Ebissé Rouw en Mariam El Maslouhi zijn de oprichters van de podcast Dipsaus. De podcast ontstond uit de behoefte om verhalen en maatschappelijk relevante onderwerpen vanuit het perspectief van vrouwen van kleur te vertellen en ze een stem te geven. Dipsaus is maatschappijkritisch, cultureel geïnteresseerd, politiek betrokken en altijd met een flinke schep humor, originaliteit en een diepgewortelde eigenwijsheid.

