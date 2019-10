Drew Barrymore gaat bij zender NBC haar eigen talkshow presenteren. De actrice is vanaf de herfst van 2020 in de middag met haar eigen programma te zien.

Barrymore nam in augustus een proefaflevering op, die bij NBC genoeg in de smaak viel om de show ook daadwerkelijk te gaan maken. "Ik had nooit durven dromen dat ik mijn eigen talkshow mag maken", reageert de actrice.

Barrymore gaat ook aan de slag als uitvoerend producent voor haar show, die overigens nog geen naam heeft gekregen. De actrice wordt in de middag mogelijk geprogrammeerd tegenover talkshowhost Ellen DeGeneres en zangeres Kelly Clarkson, die onlangs ook haar eigen show kreeg.

Barrymore brak in de jaren negentig door met rollen in films als Never Been Kissed en The Wedding Singer. Daarna speelde ze rollen in onder meer Charlie's Angels, He's Just Not That Into You en Blended. Van 2017 tot 2019 was ze te zien in Netflix-serie Santa Clarita Diet.