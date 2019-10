Net iets minder dan 2,85 miljoen televisiekijkers hebben donderdagavond gezien hoe Oranje in blessuretijd van Noord-Ierland wist te winnen in De Kuip. Door doelpunten van invaller Luuk de Jong en Memphis Depay in de blessuretijd werd het EK-kwalificatieduel met 3-1 gewonnen.

Met de zege zette Oranje een flinke stap richting het Europees kampioenschap van 2020, dat in twaalf verschillende landen gehouden wordt. Nederland gaat met twaalf punten uit vijf wedstrijden aan de leiding in groep C.

Noord-Ierland en Duitsland hebben evenveel punten als Nederland, maar de Noord-Ieren hebben een wedstrijd meer gespeeld. Oranje houdt de Duitsers op basis van het onderlinge resultaat onder zich. De nummers één en twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK.

De uitzending van de wedstrijd op NPO3 is het best bekeken programma van donderdag, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Ook de voor- en nabeschouwing van de wedstrijd werden goed bekeken: vooraf keken 728.000 mensen, achteraf 1,6 miljoen mensen.