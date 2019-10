Loretta Schrijver zegt geen grote waarde te hechten aan het tijdstip waarop ze presenteert, ondanks de zeer positieve kritiek die ze onlangs kreeg. Dat vertelt ze vrijdag aan de Volkskrant.

Angela de Jong, televisierecensent van het AD, schreef onlangs dat Schrijver een van de beste Nederlandse nieuwslezers ooit was en nu de ster bij The Masked Singer is. Ze verbaasde zich erover dat Schrijver in de ochtend zit 'weggestopt' bij Koffietijd.

"Ik vind het niet zo belangrijk of ik op primetime zit", reageert Schrijver in de Volkskrant. "Toen ik in 2001 terugkwam bij RTL, ging ik het nieuws van 18.00 uur doen, terwijl ik tien jaar lang met Jeroen Pauw het hoofdbulletin van half acht had gedaan. Collega's vonden dat een achteruitgang. Maar het is precies hetzelfde werk, er kijken alleen wat minder mensen."

"Misschien heb ik te veel zelfkennis om ambitieuzer te zijn", gaat Schrijver verder. "Als ik andere programma's zie, denk ik niet: dat kan ik beter. Ik behoor tot de middelmaat. Oké, Angela de Jong denkt daar inderdaad anders over, maar dat ging over The Masked Singer. Ze had het ook over het nieuwslezen, dat is waar. Ik moet mezelf niet zo omlaag halen."

Schrijver nuanceert: "Ik weet dat ik goed documentaires inspreek, een fijne stem heb, kan nieuwslezen, kan luisteren, probeer te snappen waar het over gaat. Maar scherp of snel ben ik niet. Het duurt altijd eventjes voordat een antwoord valt."