Sjors Fröhlich heeft ter voorbereiding op zijn burgemeesterschap stage gelopen bij verschillende burgemeesters. Onder anderen Peter Rehwinkel van Zaltbommel en Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn gaven de oud-hoofdredacteur van BNR de een kijkje in de keuken, vertelde hij donderdag in Pauw.

"Ik vond het interessant om te kijken of het vak van burgemeester voor mij geschikt was", aldus Fröhlich. "Je leert hoe ongelooflijk divers dat beroep is. Binnen een tijdsbestek van een paar uur kom je op bezoek bij mensen die hun vijftigjarig huwelijk vieren en die heel blij zijn om je te zien. Een paar uur later kun je te maken krijgen met een ernstig ongeluk en 's avonds heb je weer de gemeenteraadsvergadering."

De partijloze Fröhlich heeft geen politieke ervaring maar deed ervaring op met crisisbeheersing omdat hij oefenscenario's bedacht en begeleidde voor bestuurders. "Natuurlijk is dat anders dan de werkelijkheid maar van oefenen leer je heel veel", heeft de 52-jarige voormalig radiomaker vertrouwen in dat deel van zijn taakomschrijving als burgemeester.

Woensdag maakte BNR bekend dat Fröhlich per direct zijn werkzaamheden als hoofdredacteur neerlegt omdat hij is voorgedragen als burgemeester van de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. De precieze datum waarop Fröhlich begint als burgemeester is nog niet bekend."Ik heb nu nog gewoon een baan met een opzegtermijn. Ik moet daar met mijn huidige baas nog even goed over spreken. Ik denk dat ze inmiddels wel weten dat ik weg ga. Het zal zeker nog dit jaar zijn."