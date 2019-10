Filmmaker Alfonso Cuarón gaat televisieprogramma's maken voor het Apple TV+-platform. De meervoudig Oscar-winnaar heeft bij Apple een meerjarig contract getekend voor het ontwikkelen van televisieprojecten, meldt The Hollywood Reporter.

Cuarón had eerder succes op Netflix met de film Roma. Daarmee won de 57-jarige Mexicaan in 2019 Oscars voor beste regie, beste montage en beste niet-Engelstalige film. In 2014 won Cuarón ook de Oscar voor beste regie voor Gravity.

Eerder tekenden onder anderen Oprah Winfrey en regisseur Justin Lin, bekend van meerdere Fast and Furious-films, al een contract bij Apples televisieplatform. Vanaf begin november zullen via Apple TV+ originele producties als The Morning Show met Reese Witherspoon en Jennifer Aniston, See met Jason Momoa en Dickinson over de dichteres Emily Dickinson te zien zijn.

Apple TV+ is vanaf 1 november te zien via de Nederlandse Apple TV-app.