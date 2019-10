Carlo Boszhard is blij dat zijn goede vriendin en collega Irene Moors een nieuwe klus voor Omroep MAX heeft, maar hoopt ook dat in de toekomst weer een gezamenlijk programma kan volgen.

"Als ik word gevraagd en zij ook, en we hebben het juiste programma, dan gaan we het zeker doen", aldus de vijftigjarige presentator en programmamaker in gesprek met NU.nl. "Je ziet heel veel onjuiste programma's op televisie, daar gaan wij niet aan beginnen. Wij moeten iets hebben wat bij ons past."

Boszhard en Moors maakten in 1991 hun debuut als duo, toen ze samen Telekids presenteerden. Daarna volgden succesvolle programma's als Life & Cooking en Life 4 You. Of het juiste programma per se in diezelfde hoek moet zitten, weet de presentator niet.

Boszhard: "Het zou zoiets kunnen worden, maar dan wel een stap verder. Dat zou online kunnen, maar wij maken vooral televisie voor mensen die er echt voor gaan zitten. Kijkers die de televisie speciaal voor dat ene programma aanzetten, en dat heb je echt alleen bij traditionele televisie. Dus daar moeten we een programma bij vinden."