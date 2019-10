Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Ripley's Believe it or not

21.30-22.30 op Discovery

Een programma waarin mensen hun bijzondere talenten laten zien. Rick Smith kan op afstand een komkommer snijden met een set speelkaarten en degenslikker Dai Andrews laat een kromzwaard in zijn keel glijden. Het programma wordt gepresenteerd door acteur Bruce Campbell.

Quiz: Max Pubquiz

22.20-23.05 op NPO1

De pubquiz is populairder dan ooit. In steden en dorpen strijden teams om de eerste prijs. Sybrand Niessen brengt het fenomeen naar tv, waar elke keer vijf teams meedoen. De vijf winnaars spelen tegen elkaar in de finale. Vragen gaan over sport, geschiedenis, muziek en voedsel.

Geschiedenisprogramma: Verborgen Verleden van Nederland

21.05-22.00 op NPO2

Waldemar Torenstra probeert de geschiedenis van Giethoorn te ontcijferen. Hij kijkt naar de sociale functie van de plaats nu, wie er vroeger woonden en hoe het er toen aan toeging. Giethoorn en nog zeven andere plekken worden bezocht.

Kookprogramma: Bak mee met Max

12.35-13.00 op NPO1

Nicole Meijer, Cas Wolters en Anna Yilmaz maken inspirerende gebakjes: van kaneelbroodjes tot Limburgse vlaai. De recepten worden goed uitgelegd, zodat je thuis ook aan de slag kunt. Zelfs de onervaren bakkers kunnen het volgen met de stap-voor-stapuitleg.

Film: La La Land

0.45-2.40 op BBC 2

Mia (Emma Stone) droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Jazzmuzikant Sebastian (Ryan Gosling) droomt van een eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze op hopen ver weg. Het lot brengt hen samen.

