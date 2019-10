De tiende editie van de paasvertelling The Passion zal in Roermond plaatsvinden. Het is voor het eerst dat het muzikale evenement onder de rivieren wordt georganiseerd.

Aan de hand van verschillende hits wordt het leven, het sterven en het opstaan van Jezus Christus verteld. De uitzending vindt plaats op 9 april, op Witte Donderdag. De jubileumeditie wordt in het centrum van Roermond opgenomen; fans kunnen zich op het Munsterplein verzamelen.

Wethouder Angely Waajen van Roermond noemt het in een persbericht een "bijzondere eer" om als eerste zuidelijke stad het evenement te organiseren. "En dat ook nog in het jaar waarin Roermond onder andere achthonderd jaar Munsterkerk en 75 jaar bevrijding viert."

"Het Munsterplein en de vele karakteristieke plekken van Roermond zullen deze tiende editie van het muzikale paasevenement bijzonder sfeervol maken. Samen met de makers van het programma streven we naar deelname uit alle hoeken van de samenleving", aldus Waajen.

Het thema van de tiende editie is Vrijheid, omdat het in 2020 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd.

Ieder jaar kijken ruim drie miljoen mensen naar de live-uitzending van The Passion. Wie de hoofdrollen dit jaar spelen, is nog niet bekend. Edwin Jonker speelde in 2019 de rol van Jezus.