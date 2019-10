Katja Schuurman, Benja Bruijning en Eva van de Wijdeven spelen de hoofdrollen in de nieuwe Videoland-serie Kerst bij Koosje, die vanaf vrijdag 8 november op de streamingdienst te zien is.

De opnames van de vijfdelige kerstserie zijn net afgerond. Naast Schuurman, Van de Wijdeven en Bruijning zijn er ook hoofdrollen voor Carly Wijs, Tim Haars en Peter Blok. Na Kerst met de Kuijpers (2018) is Kerst bij Koosje de tweede kerstproductie van Videoland. De regie is in handen van Barbara Bredero.

Het verhaal gaat over het reilen en zeilen in een klein en idyllisch familiehotel: Hotel Koosje. Dat is vernoemd naar oprichter en drijvende kracht Koosje Verhoef. Sinds haar overlijden wordt het hotel gerund door Koosjes dochter Merel, die door Van de Wijdeven wordt gespeeld.

Elk jaar organiseert ze samen met haar vader Viktor (Blok) en haar broers Rick (Haars) en Bram (Rutger Messerschmidt) het jaarlijkse kerstdiner in Hotel Koosje. Het gezin Westerman zet op deze manier de traditie van Koosje voort, voor wie Kerst altijd de mooiste tijd van het jaar was.

Dit jaar voegen oudste zus Klaas (Schuurman) en haar dochter Sunny (Bebèl Bus) zich onverwachts bij de familie. Daarnaast lopen ook de verlegen klusjesman Teun (Bruijning) en de strenge hotelrecensent Annabel (Wijs), een oude bekende uit Kerst met de Kuijpers, Merel voor de voeten.