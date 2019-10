De programma's Weet ik veel en Oh, wat een jaar, die eerder werden gepresenteerd door Linda de Mol, blijven te zien op RTL. De kennisquizzen zullen een andere presentator krijgen nu de presentatrice is overgestapt naar Talpa.

Dat bevestigt RTL woensdag aan NU.nl. Het is nog niet bevestigd welke presentatoren te zien zullen zijn in de twee programma's.

Wel is duidelijk dat zowel het achtste seizoen van Weet ik veel als het derde van Oh, wat een jaar vanaf het voorjaar bij RTL te zien is.

Het nieuws volgt nadat na De Mols overstap een discussie was tussen RTL en Talpa over de contractuele afspraken rondom de twee kennisquizzen.

"Het is goed dat er in dit dossier eindelijk duidelijkheid is", zegt Sven Sauvé, CEO RTL Nederland. "Nu ons standpunt ook door een juridische uitspraak is bekrachtigd, kunnen wij weer overgaan tot de orde van de dag en dat is mooie programma's maken voor de Nederlandse kijker."

De Mol nam Miljoenenjacht wel mee

In januari maakte de presentatrice bekend naar SBS over te stappen. De Mol, die ook benoemd is tot creatief directeur van Net5, neemt met haar overstap diverse succesprogramma's van RTL mee naar SBS6.

Zo zal haar interviewprogramma Linda's Zomerweek op de zender te zien zijn. Ook de populaire RTL-programma's Postcode Loterij Miljoenenjacht en Ik hou van Holland zullen in de toekomst worden uitgezonden op SBS6. Eerder verhuisden de RTL-shows Dance Dance Dance en It Takes 2 al van RTL naar Talpa.