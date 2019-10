Chateau Meiland heeft woensdagavond bij de 54e uitreiking van de de Televizier-prijzen de Gouden Televizier-Ring voor het beste televisieprogramma gewonnen. De winnaar versloeg de andere genomineerden, Beste Zangers en Expeditie Robinson, met 55 procent van de stemmen.

'Kasteelheer' Martien Meiland, wiens belevenissen in zijn Franse bed and breakfast worden gevolgd in het SBS-programma, bedankte de stemmers en het team voor de prijs.

Meiland deelde ook nog een sneer uit aan andere zenders en omroepen, die geen interesse hadden om de serie uit te zenden. "We hebben SBS uit het slijk getrokken", aldus de populaire realityster, die aanvankelijk bekend werd door zijn deelname aan Ik Vertrek.

Het is voor SBS zestien jaar geleden dat een programma van de omroep de ring won: de laatste keer was met Hart In Aktie in 2003.

Beau van Erven Dorens uitgeroepen tot beste presentator

De Televizier-Ster voor de beste presentator ging naar Beau van Erven Dorens. Hij kreeg de prijs uit handen van Bram Krikke.

De talkshowpresentator, die momenteel te zien is als host van Beau, bedankte RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst voor de kans die hij van hem heeft gekregen. "Ik sta op de schouders van mensen in mijn team die voor mij het werk doen. Maar één iemand wil ik toch in het bijzonder bedanken: mijn vrouw Selly."

Van Erven Dorens won vorig jaar de Gouden Televizier-Ring voor zijn programma Beau Five Days Inside.

Chantal Janzen evenaart Yvon Jaspers met vijfde Televizier-Ster

De prijs voor de beste presentatrice werd uitgereikt aan Chantal Janzen. Zij bedankte de stemmers, haar werkgever RTL en haar familie en vrienden. "Volgens mij mogen we trots zijn op wat we hier doen", sprak ze haar collega's toe.

Het is de vijfde keer dat Janzen de Televizier-Ster wint. Daarmee evenaart ze het record van Yvon Jaspers, die de prijs ook vijf keer heeft ontvangen.

De presentatrice van onder meer Dancing with the Stars kreeg de Ster uit handen van rappers Lange Frans en Baas B, die voorafgaand een speciale versie van hun hit Het land van zongen.

Chantal Janzen won de Televizier-Ster voor de beste presentatrice. (Foto: BrunoPress)

Elise Schaap beste acteur/actrice, twee prijzen voor Nienke Plas

De Televizier-Ster voor de beste acteur/actrice ging naar Elise Schaap. De prijs werd uitgereikt door Willeke van Ammelrooij, die voor de uitreiking een eerbetoon bracht aan de eerder dit jaar overleden acteur Rutger Hauer.

"Ik vind het zo'n eer om in dezelfde rij te staan als Chantal (Janzen, red.) en Ilse (Warringa), en dan ook nog eens voor deze prijs", zegt Schaap, die de prijs wint voor haar rol van de Roemeense Ruxandra in de RTL-comedyserie De Familie Kruys, waarvan het vijfde en laatste seizoen nu wordt uitgezonden.

Presentatrice en vlogger Nienke Plas won zowel de Televizier-Ster Talent (voor het datingprogramma Pretty & Single van KRO-NCRV) als de Televizier-Ster voor de beste Online-Videoserie. "Ik wil mijn achterban bedanken, want zonder mijn familie had ik dit nooit kunnen doen. De naschoolse opvang is maar tot 19.00 uur open en we hebben lange dagen", grapte de 33-jarige presentatrice.

Elise Schaap won de Televizier-Ster in de categorie Acteur/Actrice. (Foto: BrunoPress)

Nienke Plas won twee prijzen bij het Televizier-gala. (Foto: BrunoPress)

Presentatie in handen van Stax en Van de Westelaken

De avond werd gepresenteerd door Rik van de Westelaken en Dionne Stax. Zij verving Jan Smit, die met Beste Zangers was genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

Het jaarlijkse gala vindt sinds 1964 plaats en wordt door de AVROTROS (tot 2013 door AVRO) georganiseerd. Het evenement is ontstaan uit een samenwerking tussen de publieke omroep en televisiegids Televizier, waarvan de toenmalige hoofdredacteur de uitreiking aanvankelijk vooral als marketinginstrument beschouwde.

Sinds de eerste editie worden de winnaars in de verschillende categorieën gekozen door het publiek, al moest je tot 1996 wel op Televizier geabonneerd zijn om een stem uit te mogen brengen.

Nieuwsbrief