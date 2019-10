Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaireserie: Tijl in het voetspoor van Bach

21.10 - 22.00 uur op NPO2

Twintig jaar oud was Johann Sebastian Bach toen hij in 1709 van zijn baas vier weken vrij vroeg om zijn idool Dietrich Buxtehude live aan het werk te zien. Hij legde te voet 400 kilometer af van Arnstadt naar Lübeck. De reis duurde uiteindelijk vier maanden. Tijl Beckand laat zien wat er in die maanden allemaal is gebeurd.

Dit is er verder in oktober op televisie te zien.

Documentaire: 3Doc: De Wereld aan je voeten

20.25 - 21.45 uur op NPO3

Michiel van Erp volgt een aantal Utrechtse kinderen die vorig jaar achttien werden. Hij doet dat al sinds 2010 en laat zien welke momenten in hun jeugd hen gevormd hebben tot de volwassenen van nu.

Medisch programma: Dokters van Morgen

21.25 - 22.25 uur op NPO1

Antoinette Hertsenberg onderzoekt alles over het onderwerp vasten. Onder begeleiding van een voedingswetenschapper volgt ze zes weken lang het 5:2 vastendieet: vijf dagen normaal eten, twee dagen vasten. Effectief is het zonder twijfel, maar is het ook gezond? Ze kijkt ook naar de effecten van vasten op patiënten met kanker of reuma.

Deze films en series staan vanaf oktober op Netflix.

Horrorfilm: Scream

20.30 - 22.35 uur op SBS9

In Woodsboro, de woonplaats van scholiere Sydney, is sinds kort een seriemoordenaar actief die het heeft voorzien op jongeren. Sidney en haar vrienden moeten hem zien te stoppen.

Er komen ook tien Stephen King-horrorfilms aan om naar uit te kijken.

Film: Twilight

22.35 - 00.55 uur op SBS9

Bella Swan (Kristen Stewart) gaat bij haar vader wonen in het saaie stadje Forks. Op haar nieuwe middelbare school ontmoet ze de mysterieuze Edward Cullen (Robert Pattinson). Al snel vallen ze voor elkaar, maar Edward blijkt een vampier te zijn, wat allerlei problemen met zich meebrengt.

Bekijk hier de vijf redenen waarom Twilight het perfecte liefdesverhaal was.