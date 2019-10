Dancing with the Stars krijgt op sociale media veel kritiek, waar presentator Tijl Beckand zich weinig van aantrekt. Hij vindt dat de opmerkingen die daar gemaakt worden, weinig over inhoud gaan, vertelt hij aan De Telegraaf.

De presentator maakt iedere zaterdag samen met Chantal Janzen het liveprogramma. "In die zin is het spannend: ik kan niets voorbereiden. Daarbij probeer ik te improviseren, en dat is lastig."

"Ja, ik kan ook zeggen: 'het was een leuk optreden, bel of sms...', maar ik vind dat er iets moet gebeuren. Dat kan werken, dat kan doodslaan, maar dat risico wil ik nemen", aldus de 45-jarige Beckand.

De presentator vergelijkt de kritiek op sociale media met in het openbaar beledigingen schreeuwen. "Het is net alsof je in de stad gaat staan roepen: 'hé, wat een kutfiets heb jij!' of 'wat heb je een stomme broek aan.' De een vindt dit, de ander dat. Daar is niets aan te doen."

Zelf vindt Beckand het fijn dat hij een dergelijke RTL-show kan afwisselen met zijn werk voor AVROTROS, waarvoor hij eerder De Tiende van Tijl maakte en nu in de voetsporen van Bach gaat wandelen door Europa. "Dat vind ik heel leuk, van een verstilde omgeving tot een enorme show waarbij alles tot op de seconde moet kloppen."