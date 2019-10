Oud-staatssecretaris van Cultuur en Media Medy van der Laan vindt dat de "toppers" van de publieke omroep gerust meer mogen verdienen dan de Balkenende-norm. Dat zei ze maandag in het radioprogramma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Van der Laan zat namens D66 tot 2006 in het kabinet-Balkenende II. Ze vertelde er geen moeite mee te hebben als bepaalde presentatoren van de NPO meer zouden verdienen dan de Wet normering topinkomens (WNT). "We moeten een rustig debat met elkaar kunnen voeren over of we de desbetreffende presentatoren meer betalen of liever zien vertrekken."

Onlangs vertrok Eva Jinek naar RTL, een van de genoemde redenen daarvoor is dat zij daar meer kan verdienen dan bij de NPO. Ook Paul de Leeuw maakte eerder al de overstap. Presentatoren als Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk worden ook regelmatig genoemd in verband met een eventuele overstap. Van der Laan: "Nu wordt er strak vastgehouden aan de Balkenende-norm met als gevolg dat mensen sneller vertrekken dan de NPO lief is."

Presentatoren bij de NPO mogen niet meer dan verdienen 130 procent van een ministersalaris. In 2019 is dat net iets minder dan 230.000 euro.

Geen reclames meer voor 20.00 uur

Van der Laan liet ook weten niets te zien in het plan van huidig minister van Onderwijs, Cultuur en Media Arie Slob om vóór 20.00 uur geen reclames meer uit te zenden op NPO3. "Dat heb ik als staatssecretaris altijd geblokkeerd."

Destijds ging het nog om 200 miljoen euro aan inkomsten. Anno 2019 zou het gaan om een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro. Van der Laan: "We hadden die 200 miljoen euro toen anders bij jeugdzorg of zo weg moeten halen, want zonder dat bedrag vond ik het niet verantwoord. En er is ook gewoon een advertentiemarkt die heel duidelijk de doelgroep van de NPO voor ogen heeft. Die kan die doelgroep dan straks niet meer bereiken."