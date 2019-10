Voor haar nieuwe programma It's a man's world duikt Sophie Hilbrand in de traditionele rolpatronen tussen mannen en vrouwen. Door de show is de presentatrice ook gaan kijken naar de taakverdeling in haar eigen huis.

In It's a man's world denken zeven mannen en zeven vrouwen dat ze meedoen aan een sociaal experiment over de verschillen tussen mannen en vrouwen. Ze nemen het tegen elkaar op in diverse spellen, waardoor er een heuse 'battle of the sexes' ontstaat.

Het winnende team van de spellen mag het verliezende team een leefregel opleggen, bijvoorbeeld het bereiden van het ontbijt en het diner. De proeven zijn door de redactie van het programma dermate gemanipuleerd, dat de vrouwen ze winnen en dus eigenlijk de regie krijgen over de mannen.

"Het is eigenlijk een ludieke manier om te laten zien dat ook in Nederland het rollenpatroon nog steeds geldig is, zonder daarbij extreem feministisch te willen zijn", vertelt Hilbrand in gesprek met NU.nl. "We willen geen wijzend vingertje ophouden, maar laten zien: zo werkt het, zo zijn we het gewend, zo ingesleten zijn sommige dingen."

'Niet erg dat rollen verdeeld zijn'

Hilbrand merkt ook in haar eigen thuissituatie - ze woont samen met acteur Waldemar Torenstra en hun kinderen Robin (9) en Ravi (7) - dat deze rollenpatronen voorkomen.

"Ik ben meer geneigd om de planning van de kinderen te doen: zijn er cadeautjes gekocht, moeten we nieuwe winterjassen kopen, staan de tassen klaar? Waldemar richt zich bijvoorbeeld op zaken zoals de verbouwing van het huis. Dat vind ik ook helemaal niet erg, want ik vind het wel lekker om het overzicht te bewaren en ik weet ook niet hoe het zou gaan als ik dat soort dingen ineens niet meer zou doen."

Dat er verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan, is volgens Hilbrand ook onontkoombaar. "Het is een interessante gedachte dat mensen zouden moeten doen wat ze willen, maar vaak ga je toch onbewust mee in verwachtingen die anderen van je hebben, zoals dat je een slechte moeder bent als je fulltime werkt, of dat je als man niet minder zou willen verdienen dan een vrouw."

'Vrouwen zijn vaker passief-agressief'

Hilbrand ontdekte tijdens de opnames ook nog wat nieuwe dingen. "Opvallend vond ik dat vrouwen vaker passief-agressief gedrag vertonen. Het is leuk om te zien dat er blijkbaar een soort woede zit naar het andere geslacht en dat de meeste van de dames het heel leuk vonden om de macht in handen te hebben en de ego's van de jongens te zien knakken. Ze wilden het andere team absoluut niet sparen."

Heeft Hilbrand nog inspiratie opgedaan voor de rolverdeling bij haar thuis? "Ja, een advies dat ik ook meekreeg van mijn schoonmoeder, die al twintig jaar gescheiden is: je moet binnen een relatie alles kunnen en zelfstandig zijn, ook al zijn er taken waarvan je denkt: die laat ik lekker aan jou over. Waldemar kookt elke dag voor me, dus ik doe daar net zo hard aan mee. Hoewel hij het wel veel beter kan dan ik, haha."

It's a man's world is vanaf 15 oktober wekelijks te zien om 20.25 uur op NPO3.