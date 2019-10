Omroep MAX komt eind dit jaar met Doorbakken, een nieuw Heel Holland Bakt-napraatprogramma, gepresenteerd door Irene Moors. Het nieuws komt een paar maanden nadat Smaakt naar Meer, een soortgelijke nabeschouwing, door de omroep werd stopgezet.

De omroep meldt dat de eerste uitzending van het programma vanaf Eerste Kerstdag wekelijks te zien zal zijn op woensdagavond op NPO1. Het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt start op zondag 15 december.

Moors zal haar debuut bij de omroep maken. Het programma wordt inhoudelijk iets gewijzigd. Zo zal Moors met gasten ook gesprekken op locatie voeren, afgewisseld met reportages waarin juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven "dieper ingaan op Heel Holland Bakt-thema's, ingrediënten en tradities".

"Ik heb zin om bij MAX aan de bak te gaan", vertelt Moors aan het AD. "Praten met verschillende gasten over eten én Heel Holland Bakt, een van de best bekeken programma's van Nederland. Dat is toch fantastisch!"

Vorig programma gestopt wegens nieuw beleid

Smaakt naar Meer, de nabeschouwing van het bakprogramma die sinds 2016 werd uitgezonden en werd gepresenteerd door André van Duin, werd in de lente van 2019 geannuleerd.

Het besluit werd genomen omdat het niet past in de beleidslijn Amusement van de NPO, die omvat dat titels die twee opeenvolgende jaren te weinig worden bekeken door moeilijk bereikbare groepen (kijkersgroepen van 13-49 jaar) van televisie worden gehaald.

Een woordvoerder van Omroep MAX liet destijds aan NU.nl weten dat de omroep hoopt toch nog een seizoen van Smaakt naar Meer te mogen produceren. "Omdat het besluit een gevolg is van de nieuwe Mediawet, zal er daarin wat moeten veranderen. Mocht men wel vasthouden aan deze wetgeving, dan komt MAX met een alternatief napraatprogramma van Heel Holland Bakt dat een breder publiek trekt."

In Smaakt naar Meer besprak Van Duin de afgelopen uitzending met drie bekende Nederlanders. Het programma trok in het laatste seizoen gemiddeld ruim 600.000 kijkers.

Moors is momenteel te zien als jurylid in Dancing with the Stars op RTL 4. Sinds begin dit jaar is zij niet meer exclusief verbonden aan Talpa, zodat de 52-jarige presentatrice werkzaam kan zijn voor meerdere omroepen.