Onder anderen Linda de Mol, Olcay Gulsen, Roxeanne Hazes en ondernemer Annemarie van Gaal zullen regelmatig te zien zijn als gast in Ladies Night, de nieuwe wekelijkse talkshow van Merel Westrik. In haar programma zal ze met hen het nieuws, maar ook hun dagelijks leven bespreken.

Ook journalist Fidan Ekiz, jurist en schrijver Roxane van Iperen, actrice Tjitske Reidinga en strafrechtadvocaat Natacha Harlequin gaan regelmatig aanschuiven in de show van Westrik.

"Een talkshow voor vrouwen bij het nieuwe Net5 Powered by LINDA., daar kon ik natuurlijk geen 'nee' tegen zeggen", zegt Westrik over haar programma.

"Het is een feest om deze vrouwen, die zich kwetsbaar op durven te stellen, wekelijks aan te laten schuiven. Ik kijk vooral uit naar hun vrouwelijke persoonlijke blik op het nieuws en de wereld om hen heen. Ik verheug me enorm".

De Mol is naast vaste gast ook creatief directeur van Net5, de zender waarop Ladies Night te zien is. "Met Ladies Night hopen we ons te onderscheiden. Dat doen we met vrouwen die niet bang zijn om hun mening te geven, die verstand van zaken hebben én een grote dosis zelfspot. Onder leiding van Merel die pittige discussies leidt, maar ook ruimte geeft voor ontroerende verhalen."

Westrik maakte begin augustus bekend het RTL Nieuws te verlaten en over te stappen naar Net5.

De 39-jarige Westrik volgde een opleiding aan de School voor Journalistiek in Utrecht en begon in 2001 haar journalistieke carrière bij de Amsterdamse zender AT5. In 2011 maakte ze de overstap naar WNL, waar ze onder meer Vandaag de dag presenteerde met Eva Jinek. In 2014 ging ze bij het RTL Nieuws aan de slag.

Westrik deed ook mee aan het negentiende seizoen van Wie is de Mol?, dat zich afspeelde in Colombia. Ze was de mol.

Halverwege februari werd bekend dat het tijdschrift LINDA in handen kwam van Talpa en dat De Mol samen met Jildou van der Bijl, creatief directeur van LINDA, aan de slag ging bij Net5. Zij willen Net5 neerzetten als vrouwenzender.

Ladies Night is vanaf 16 oktober te zien om 21.30 uur.