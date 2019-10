Victor Abeln, barman bij First Dates, merkt dat kandidaten regelmatig bang zijn hun voorkeuren voor een potentiële partner uit te spreken. Bij hem aan de bar krijgt hij regelmatig vage antwoorden als hij vraagt op wat voor type een deelnemer valt.

"Ze schrikken toch altijd een beetje, terwijl je weet dat de vraag eraan komt. Wij denken daar met het team ook over na, hoe dat toch komt, en zijn tot de conclusie gekomen dat mensen bang zijn het verkeerd te doen", aldus de 35-jarige Abeln in gesprek met NU.nl.

"Ze zijn bang dat ze optie A beschrijven en dat dan optie B binnenkomt. Dan hebben ze het gevoel dat ze het verkeerd hebben gedaan, of meteen een fout hebben gemaakt. Dat is niet zo: je kunt uit je verleden denken dat een bepaald type bij je past en er bij ons achterkomen dat het toch anders zit. Dat gebeurt echt vaak."

Ook gastheer Sergio Vyent kijkt soms op van de matches die het team achter het televisieprogramma bedenkt. "Maar zoals Victor vaak zegt: 'we are here to serve, not to judge'. Ik weet niet waarom mensen bij elkaar gezet zijn, maar ik weet 100 procent zeker dat onze redactie haar uiterste best heeft gedaan de juiste mensen te koppelen. Ook al denk je soms: dit had ik zelf niet zo bij elkaar bedacht, zie je gedurende de drie gangen die ze hier eten toch waarom ze aan elkaar gematcht zijn."

'Liefde kun je niet platslaan'

De redactie van First Dates spreekt deelnemers vooraf uitvoerig en hoopt aan de hand van die gesprekken de ware voor iemand te kunnen vinden. Hoewel het programma inmiddels al flink wat succesverhalen kent en er zelfs een First Dates-huwelijk aan komt, waar beide heren bij aanwezig zijn, lukt het niet altijd.

Abeln: "Liefde kun je niet platslaan. Anders zou Google al lang een app hebben waarin je kan berekenen of iemand perfect voor je is. Er moet toch altijd een soort je ne sais quoi zijn als mensen elkaar ontmoeten. We hebben ook mensen gehad die op papier de perfecte match waren, maar bij wie het uiteindelijk niet werkte. Dan is die spanning er niet."

'Je datet niet met heel Nederland'

Dat deelnemers zo af en toe flinke kritiek krijgen op sociale media, weten de gastheer en barman ook. Ze benadrukken dat het programma dat zo veel mogelijk probeert te voorkomen. Toch kan het soms niet anders dan dat bepaalde karaktertrekken fout vallen.

"Gelukkig hoef je niet met heel Nederland op date. Er is een meisje geweest wier date hier niet slaagde en die naderhand heel veel boze berichten kreeg. Maar ze kreeg ook heel veel positieve berichten van mannen die graag met haar op date wilden en haar vroegen een kopje koffie te komen drinken op Ibiza", aldus Abeln.

Vyent: "Soms lukt het hier niet, maar krijgen mensen naderhand hele leuke berichten en reacties. Dan hebben ze hun match weliswaar niet hier gevonden, maar door het visitekaartje dat ze hier hebben afgegeven, lukt het toch. Gewoon omdat ze zeggen dat ze ervoor openstaan. Mooi dat we dan indirect toch kunnen helpen."

First Dates Nederland is vanaf 7 oktober om 19.25 uur te zien bij NPO 3