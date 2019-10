RTL is van plan meer te gaan investeren in Videoland en wil meer exclusieve series laten maken voor de streamingdienst. Zo werkt Antoinette Beumer, regisseur van onder andere Soof en De Gelukkige Huisvrouw, al aan meerdere series.

"We kunnen nu meer geld in drama steken en daar ben ik heel blij mee", aldus contentdirecteur Peter van der Vorst in gesprek met De Telegraaf. Aandeelhouders hebben hem en CEO Sven Sauvé gevraagd om meer geld in het online platform te steken.

Van der Vorst: "Als het goed is, merk je dat we steeds minder series dubbelen tussen RTL en Videoland. We hebben daar wel mee getest, maar als je de belofte wilt waarmaken, moet je exclusieve content hebben."

Inmiddels zijn meerdere plannen van Beumer goedgekeurd, maar het zal nog ruim anderhalf jaar duren tot abonnees dat terugzien. "Maar dat zijn baanbrekende projecten."

'Draait om de combinatie van kijkers op tv en op Videoland'

Via Videoland zijn, naast exclusieve series, ook programma's die bij RTL te zien zijn al van tevoren te volgen of juist achteraf te zien. RTL levert mede daardoor in op kijkers van lineaire televisie, zoals te zien is in de kijkcijfers van Goede Tijden, Slechte Tijden. Toch is dat niet de enige reden dat de dagelijkse soap de één miljoen kijkers niet meer dagelijks haalt.

"Ik zag wel een probleem in de kwaliteit van Goede Tijden, dat heb ik al eerder uitgesproken. Maar de makers hebben daar goede stappen in gezet", aldus Van der Vorst.

Sauvé: "Uiteindelijk draait het om de combinatie van kijkers op tv en op Videoland. Dat is het spel. Er worden weleens stevige conclusies getrokken op basis van de kijkcijfers."