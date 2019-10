Joop van den Ende vindt het kwalijk dat buitenlandse mediabedrijven zonder kritische vragen worden toegelaten in Nederland, zei hij vrijdag in Pauw.

"Netflix, Amazon, Disney: alles komt binnen in Nederland. Dat is goed voor de kijker, maar niemand vraagt zich af of het goed is voor de industrie", aldus de 77-jarige mediaondernemer. "Mijn zoon wil in Amerika werken. Dat kost ons drie jaar en tonnen via advocaten. Maar in Nederland komt iedereen binnen en dat haalt de markt weg. Ik vind dat een gevaar."

"Als je als buitenlands mediabedrijf in Nederland voet aan de grond wilt krijgen, dan moet je hier ook content bestellen", vindt Van den Ende. "Dat moet je toch ook in de Verenigde Staten? In China moet ik ook aandelen weggeven aan een Chinese aandeelhouder. De hele media wordt geregeerd door Amerikaanse bedrijven. Muziek, film, televisie, alles. En we laten het gewoon toe. We vermoorden de Nederlandse industrie. Nu zijn we helemaal blij als we voor Netflix een serietje mogen maken. Maar het zijn lachwekkende bedragjes die daarvoor betaald worden."

Van den Ende heeft contact met de Nederlandse overheid gezocht om zijn zorgen te uiten, maar er volgde een brief die hem niet tevreden stemde. "Op de publieke omroep wordt gewoon weer bezuinigd, voor 80 of 90 miljoen. Je moet juist nu investeren om een onafhankelijke media te krijgen."

Van den Ende was bij Pauw te gast om terug te kijken op het dertigjarig bestaan van RTL 4. Hij was vanaf het begin betrokken bij de eerste succesvolle commerciële zender van Nederland.