RTL werkt vanaf volgend jaar niet meer samen met productiemaatschappij Blue Circle aan de latenightshows van Beau van Erven Dorens en Eva Jinek. Dit bevestigt Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL, vrijdag in een interview met De Telegraaf.

Eerder werd al bekend dat PilotStudio, de producent van de talkshow Jinek, met de presentatrice meeverhuist naar RTL. Van der Vorst bevestigt nu dat beide praatprogramma's door dezelfde producent gemaakt worden.

"Dat is niet Blue Circle. Dat is geen leuk gesprek, maar ze begrijpen het wel. Overigens blijven we voor andere programma's met ze samenwerken", aldus Van Der Vorst. De programmadirecteur ontkent overigens dat het op ruzie is uitgelopen met het productiebedrijf.

"Toen we goed met Eva in gesprek waren, kwam het al snel op de rol van haar producent. Die is natuurlijk onderdeel van haar succes, zij zijn echt een twee-eenheid", licht Van Der Vorst de keuze toe.

De voormalig presentator laat nog niets los over de namen van de latenightshows van Jinek en Van Erven Dorens. Hij zegt dat de shows "zoals het er nu uitziet" twee verschillende namen krijgen.

Jinek maakte vorige maand bekend met ingang van 2020 over te stappen naar RTL. Ze rondde vrijdag 27 september haar laatste uitzending van Jinek af.