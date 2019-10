Humberto Tan keert na vijftien jaar terug bij de publieke omroep. De presentator gaat een wekelijks radioprogramma maken dat op vrijdag te horen zal zijn op NPO Radio 1, zo vertelt hij vrijdag aan De Telegraaf.

Tan zal het nog titelloze programma elke vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur presenteren. Daarnaast blijft hij ook in dienst bij RTL, waar hij momenteel The Repair Show en The Big Music Quiz presenteert.

Eerder werd al bekend dat Toine van Peperstraten en Dionne Stax in de middag te horen zijn op NPO Radio 1. Zij zullen het middagprogramma presenteren van maandag tot donderdag.

De geruchten dat de voormalig RTL Late Night-presentator weer zou terugkeren naar de radio, gingen langer. In juni maakte een woordvoerder van AVROTROS bekend dat er gesprekken liepen.

Het is niet de eerste radioklus van Tan. Hij verving eerder Edwin Evers in zijn ochtendprogramma op Radio 538 en presenteerde van 2010 tot 2013 On the Move / BNR Humberto Tan op BNR.

Tan werkte tot 2005 bij publieke omroep

De 53-jarige Tan werkte van 1991 tot 2005 bij de publieke omroep, waar hij onder meer Studio Sport presenteerde. Hij stapte daarna over naar Talpa van John de Mol, waar hij eveneens een sportprogramma ging presenteren.

Eind maart werd bekend dat de nieuwe voetbalshow van Tan, VTBL, stopt na één seizoen.