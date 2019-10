Lucas Waagmeester wordt de nieuwe NOS-correspondent in de Verenigde Staten, meldt de website van de publieke omroep. De journalist volgt Arjen van der Horst op, die begin 2021 stopt.

Waagmeester, die op dit moment NOS-correspondent in Turkije is, zal in de zomer van 2020 beginnen in Washington.

De journalist start dan al met zijn correspondentschap vanwege de presidentsverkiezingen die in november worden gehouden. Samen met zijn collega's Van der Horst en Marieke de Vries, de andere NOS-correspondent in de VS, zal hij verslag doen van de gebeurtenissen rondom de verkiezingen.

Waagmeester vindt zijn nieuwe baan een geweldige kans. "Als buitenlandjournalist wil je naar de frontlinies van de veranderingen in de wereld. De VS is in deze tijd bij uitstek zo'n plek", aldus de correspondent.

De journalist werkt sinds 2009 bij de NOS als correspondent, eerst in Zuid-Afrika en later in Zuid-Azië. De afgelopen vijf jaar deed hij verslag vanaf zijn standplaats in Istanboel.