Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Wetenschappelijk programma: Klaas Kan Alles

19.25 - 19.50 uur op NPO3

Klaas van Kruistum kwam vier jaar geleden met dit wetenschappelijke programma. In Klaas Kan Alles moet hij elke keer drie onmogelijke opdrachten uitvoeren. Dit seizoen doet hij dat ook via een YouTube-kanaal.

Documentaire: Autumn: Season of Colours

18.10 - 19.00 uur op Één

Vind je de herfst ook het mooiste jaargetijde? Bladeren verkleuren en vallen van de bomen en er is voedsel in overvloed voor dieren. Dat zorgt echter niet voor feest in het dierenrijk, want de winter wacht. De race tegen de klok wordt mooi weergegeven in deze documentaire.

Amusement: Taboe

23.00 - 00.15 uur op RTL 4

Philippe Geubels trekt op met vier mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hij speelt voor hen en lotgenoten een voorstelling over deze aandoening.

Woonprogramma: Eigen Huis & Tuin

18.05 - 18.35 uur op RTL 4

In dit programma komen huis- en tuinverbouwingen aan bod. Presentatrice Evelyn Struik, klusser Thomas Verhoef en tuinman Tom Groot trekken het land door om kijkers de helpende hand te bieden in hun eigen huis of tuin.

Dramafilm: The Impossible

20.30 - 22.40 uur op Veronica

Maria (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) en hun drie zoontjes brengen de kerstvakantie door in Thailand. Ze genieten intens van de vakantie, totdat een tsunami ontstaat door een zeebeving. De familie wordt gevolgd in de nasleep van deze natuurramp.

