Gallyon van Vessem presenteert op 21 oktober voor het laatst het SBS-programma Hart van Nederland. De zender bevestigt dat het vertrek van Van Vessem onderdeel is van hervormingen bij het nieuwsprogramma.

Het vertrek van Van Vessem komt niet als een verrassing. Van Vessem en haar Hart van Nederland-collega Selma van Dijk kregen volgens AD begin september al van Talpa te horen dat ze moesten stoppen met het programma.

"SBS6 oriënteert zich op mogelijkheden om Hart van Nederland te versterken. Daarbij wordt naar alles gekeken: inhoud, vorm­geving, decor, digitale omgevingen en ook naar presentatie. Voor Gallyon is in het toekomstige Hart van Nederland geen presentatierol meer weggelegd", bevestigt Marco Louwerens, zenderdirecteur van Talpa.

"We zijn Gallyon zeer dankbaar voor de jarenlange inzet voor SBS6 en Hart van Nederland en wensen haar het allerbeste toe." Volgens Louwerens gaat Van Vessem na haar laatste aflevering van Hart van Nederland "uitdagingen buiten Talpa Network aan".

De vijftigjarige presentatrice is teleurgesteld over haar afscheid. "Het programma Hart van Nederland gaat een nieuwe fase in. Helaas heb ik daar geen rol in en dat vind ik jammer. Ik wens mijn medepresentatoren, redactieleden en alle andere collega's veel succes", stelt ze.

Van Vessem en Milika Peterzon begonnen in 1995 samen als eerste presentatrices bij Hart van Nederland. In 1997 verliet Van Vessem SBS6 tijdelijk, maar ze keerde in 2004 terug om Hart van Nederland opnieuw te presenteren.