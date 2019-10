René en Natasja Froger krijgen een wensprogramma op RTL 4. Het programma gaat Lieve Frogers heten, onthulde Natasja Froger woensdagavond bij RTL Boulevard.

Naar een realitysoap hadden de Frogers geen oren aldus de presentatrice: "Daar ben ik niet zo van. Ik wil altijd wel graag dat het ergens over gaat. Dus we hebben het afgelopen jaar lopen brainstormen en daar is dit uit gekomen."

"Echt een heel leuk format waarbij mensen alle wensen die ze hebben mogen insturen, wat het ook is. Of je nu getrouwd wil worden door René, je een keer wil vissen met onze zoons of je voetbalvereniging zoveel jaar bestaat en je dat met ons wil vieren; het kan allemaal."

Het idee voor Lieve Frogers is twee jaar geleden ontstaan rond de opnames van het programma Groeten uit. "Daarin zaten we met onze kinderen in een huis zonder computer of telefoon, zodat we echt op elkaar aan gewezen waren. Dat vonden we echt een feestje. De kijkers vonden het ook leuk, dus daar kwamen heel veel vragen uit. Met dit nieuwe programma als resultaat."