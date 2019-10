Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Special: Tv Show: Gala van Het Gouden Kalf 2019

21.25 - 22.30 uur op NPO1

Opnieuw geen liveverslag van de uitreiking van de Gouden Kalveren dit jaar, maar een terugblik van Ivo Niehe. Op het Nederlandse Filmfestival stelt hij de winnaars ook nog een aantal kritische vragen. Grootste kanshebbers voor de prijzen: Niemand in de Stad en Dirty God.

Documentaire: Ed Stafford: Man, Woman, Child, Wild

21.30 - 22.30 op Discovery

Terwijl de kandidaten van Expeditie Robinson het zwaar hebben om te overleven, trekt avonturier Ed Stafford juist lachend de ongerepte natuur in om zich zelfvoorzienend in leven te houden. Dat doet hij samen met zijn gezin.

Film: Paul Blart: Mall Cop

20.30 - 22.30 uur op SPIKE

De beveiligingsbeambte Paul Blart (Kevin James) had eigenlijk politieagent willen worden, maar hij is er te dik voor. Op een dag, wanneer hij aan het werk is, krijgt hij de kans om een heldendaad te verrichten in een winkelcentrum. Een bende overvalt een winkel en Blart kan de gijzelaars redden.

Documentaire: World Animal Day

10.55 - 23.45 uur op Animal Planet

Een hele dag vol met documentaires over dieren. De aanleiding hiervoor is Werelddierendag. Van over de hele wereld zien we hoe beesten overleven, worden behandeld en hoe ze eruitzien.

Reportageserie: Paradise City

21.20 - 22.15 uur op Canvas

New Orleans, Belfast, Kigali, Hiroshima en Detroit: steden waar de mens de natuur heeft overgenomen. Mario Goossens, drummer van rockband Triggerfinger, onderzoekt hoe muziek kan helpen bij het helen van zo'n stad.