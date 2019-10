Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: 2Doc: Drømmeland

23.05 - 00.25 uur op NPO2

De zestienjarige Nils heeft het gehad met de huidige maatschappij, waarin de mensen - zoals hij het zegt - "voortrazen als marmotten in een tredmolen". Hij is verhuisd naar een houten hut in de ruige Noorse bergen, op zoek naar een onafhankelijk leven in harmonie met de natuur. Maar daar wordt hij geconfronteerd met zijn behoefte aan menselijk contact. Zijn mobieltje biedt uitkomst.

Oorlogsserie: Das Boot

22.00 - 23.00 uur op Canvas

Das Boot is een vervolg op het duikbootdrama in 1981. Deze serie speelt zich echter af in 1942 en een nieuwe duikboot van de nazi's staat op het punt om vanuit La Rochelle te vertrekken voor zijn eerste missie. Maar dan krijgt bemanningslid Frank Strasser een alarmerend bericht van zijn zus Simone.

Documentaire: 3Doc: De onbegrijpelijke dood van Mitchel

22.50 - 23.45 uur op NPO3

Op 30 mei 2016 kwam er een einde aan het leven van Mitchel Winters. Waarom pleegde Mitchel zelfmoord en waarom koos hij voor zo'n dramatisch einde door politiekogels? In deze documentaire worden antwoorden op alle vragen gezocht.

Misdaadfilm: Now You See Me 2

20.30 - 23.05 uur op Net5

'The Four Horsemen' zijn erg succesvol, nadat ze de FBI destijds op een spectaculaire manier te slim af waren en hierdoor veel sympathie bij het publiek hebben gewonnen. Ze krijgen nu echter te maken met een nieuwe vijand, die hen uitdaagt om hun gevaarlijkste overval ooit te gaan plegen.

Detectiveserie: Inspector Morse

20.30 - 22.45 uur op RTL 8

Morse en Lewis onderzoeken de moorden op een journalist en een operazangeres. De journalist schreef over een filantroop met een dubieus verleden. Morse ziet een link tussen de twee moorden en gaat op onderzoek uit.

