Peter Pannekoek zal niet meedoen aan The Roast of Ali B. Dat vertelde hij maandag in De Coen en Sander Show. Bij de vorige drie edities van het programma was de cabaretier wel steeds van de partij.

De nieuwste editie van het programma waarin bekende Nederlanders door anderen op humoristische wijze belachelijk worden gemaakt wordt op 17 december uitgezonden door Comedy Central.

Agendatechnisch is het voor Pannekoek na drie eerdere deelnames dit keer niet mogelijk om mee te werken aan The Roast of Ali B: "Ik neem een voorstelling op en daar komt het mee in de knel. En nee, het ligt niet aan Ali B zelf want die haat ik uit de grond van mijn hart."

Credits video: De Coen en Sander Show - 538.nl/coenensander

Ali B, wiens echte naam Ali Bouali is, wordt de vierde bekende Nederlander die wordt 'geroast'. In 2016 was Gordon de eerste en daarna was Giel Beelen het middelpunt. In de vorige editie was er een hoofdrol weggelegd voor Johnny de Mol.

Het concept van The Roast of... is afkomstig uit de Verenigde Staten. Daar werden eerder sterren als Justin Bieber, Pamela Anderson en Charlie Sheen op de hak genomen.