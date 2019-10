Jan Smit en Kees Boot nemen het tegen elkaar op in het nieuwe AVROTROS-programma De ijzersterkste. De zanger en de acteur behoren tot de twaalf bekende Nederlanders die gaan schaatsen op de lange baan voor het programma. Eerder werd al bekend dat de presentatie in handen is van Toine van Peperstraten.

In het programma worden de bekende Nederlanders door oud-schaatskampioenen Rintje Ritsma en Marianne Timmer klaargestoomd om zo snel mogelijk over het ijs te gaan in wedstrijden tegen elkaar.

Naast Smit en Boot doen ook vlogger Enzo Knol, voormalig judoka Mark Huizinga, radio-dj Wouter van der Goes en presentator Renze Klamer mee.

De vrouwelijke deelnemers zijn actrice Renée Fokker, presentatrice Fidan Ekiz, voormalig hockeyster Kim Lammers, actrice Ortál Vriend, auteur Nynke de Jong en presentatrice Welmoed Sijtsma.

In het programma is ook voor voormalig schaatser Jochem Uytdehaage een rol weggelegd. Hij zal als reporter langs de schaatsbaan te zien zijn. De ijzersterkste is vanaf zaterdag 30 november op NPO1 te zien.