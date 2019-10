Onder anderen André Hazes, Katja Schuurman en Jörgen Raymann doen mee aan het nieuwste seizoen van De Slimste Mens in Vlaanderen. Ook komiek Philippe Geubels doet mee aan de dagelijkse kennisquiz en zal hiermee zijn jurystoel verruilen voor een plek tussen de kandidaten.

Geubels was voorheen te zien als een van de juryleden in de originele versie van de quiz, die ook wordt gemaakt in Nederland.

Presentator Erik Van Looy verheugt zich op de komst van de Nederlandse kandidaten. "Ik reken op erg boeiende afleveringen, want ze heeft een uitgesproken mening over ongeveer alles", zegt hij in De Morgen over Schuurman. "Ze zal de studio doen bruisen van energie en Vlaanderen bedwelmen met haar charme."

Volgens Van Looy stelde Geubels zelf voor om dit keer mee te doen als kandidaat. "Hij was bovendien van plan om stevig te studeren. Of dat ook gebeurd is weet ik niet, maar hij zal in ieder geval al aantreden in de allereerste aflevering."

Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens zal vanaf 14 oktober te zien zijn bij de Vlaamse zender VIER.