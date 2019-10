Andries Knevel heeft geweigerd een gesprek met God te simuleren in het nieuwe interviewprogramma van Sander van de Pavert. Dat zegt de Lucky TV-bedenker in de VARA Gids.

In het programma, dat de naam Avondlicht draagt, gaat Van de Pavert in gesprek met zijn gasten. De gesprekken worden na afloop echter zodanig gemonteerd, dat het oorspronkelijke gespreksverloop in een absurdistisch geheel eindigt.

Van de Pavert was zeer verheugd dat Knevel aan het programma wilde deelnemen, maar de EO-presentator had enkele voorbehouden.

"Dat Knevel mee heeft gedaan, is werkelijk een droom die waar is geworden. Dat hij dat aandurfde, vond ik echt kicken. Want hij moest daar wel even over nadenken. Ik heb hem verteld dat ik het met goede smaak ging maken. Dat hij niet uit de montage zou komen als een of andere racistische pedo."

Toen Knevel de eindmontage te zien kreeg, wilde hij een gedeelte eruit hebben. "We hebben altijd een beller in de studio en bij Andries was het God die aan de lijn hing. Nou, Andries vond de hele aflevering helemaal fantastisch, maar God aan de telefoon krijgen was iets dat hij absoluut niet wilde."

'Al kijken er nul mensen'

Naast Knevel heeft Van de Pavert ook Catherine Keyl en Giel Beelen te gast gehad. Van de Pavert wilde het programma zo graag maken, dat het hem niets kan schelen als er weinig mensen zouden kijken.

"Ik zei laatst tegen mijn vriendin: 'Al kijken er nul mensen naar, ik ben zo blij dat ik dit mocht doen. Daar ben ik zo dankbaar voor.'"

Avondlicht is vanaf zondag om 22.55 uur te zien op NPO1.