Viggo Waas is een van de acht mannen die uit de kleren gaan voor het programma For One Night Only: He-le-maal naakt.

Met de eenmalige uitzending willen acht bekende Nederlandse mannen aandacht vragen voor prostaat- en teelbalkanker.

"Ik bewaar echt alles voor die ene, bijzondere avond", zegt de 57-jarige Waas op Instagram. "Maar dan krijg je ook echt alles."

De groep mannen voert tijdens de uitzending een dansact op die gebaseerd is op The Full Monty, een Britse komedie over een groepje werkloze metaalarbeiders die een striptease-act doen om geld te verdienen.

Naast Waas doen ook zanger Simon Keizer, presentator Jasper Demollin en acteur Thijs Römer mee. Net5 kondigt op een later moment nog vier bekende Nederlandse mannen aan die uit de kleren gaan voor de dansact. De uitzending is op 14 november te zien bij Net5.