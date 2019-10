Henny Vrienten wordt vaak uitgenodigd voor televisieprogramma's, maar hij is kieskeurig. "Van sommige programma's denk ik: daar hoor ik niet", zegt Vrienten tegen NU.nl.

"Voor Beste Zangers ben ik bijvoorbeeld meerdere malen gevraagd, maar ik weet zeker dat ik me daar niet senang voel. Ik ga geen smartlappen zingen, ik noem maar wat", aldus de zanger.

Toch begrijpt de 71-jarige Vrienten, wiens nieuwe album Tussen de Regels deze maand is verschenen, dat media-aandacht belangrijk is voor een artiest: "Als je iets maakt, wil je dat de wereld weet dat het er is. Maar ik ga eigenlijk nooit ergens naartoe. Je ziet me weinig op tv."

Een van de programma's waar het Doe Maar-bandlid wel graag zijn medewerking aan verleent is De Wereld Draait Door (DWDD). Dit seizoen speelt hij, samen met onder anderen zijn zoon Xander, in de DWDD-huisband. Iedere laatste vrijdag van de maand componeert de gelegenheidsformatie nummers die inspelen op wat er aan tafel wordt besproken.

"Ik vind dat een ontzettend fijn programma. Het is een podium om te laten zien wat je aan het doen bent. Dat gebeurt op een fijne manier. Ik vind Matthijs (Van Nieuwkerk, red.) een hele toegankelijke, slimme, open man. Die zal jou nooit voor voldongen feiten zetten. Ik voel me daar altijd veilig."

Vrienten merkte welke invloed het programma op zijn muzikale succes kan hebben. Toen hij met Vreemde Kostgangers, een trio van Boudewijn de Groot, George Kooymans en Vrienten zelf, op tournee ging, mochten ze ook even bij DWDD spelen: "De voorverkoop van de tour verliep aardig. Wij speelden in de uitzending de sterren van de hemel en de volgende dag was het uitverkocht."