Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageprogramma: Ik Durf Het Bijna Niet te Vragen

22.05 - 22.35 uur op NPO3

Stigma's blijven onbespreekbaar als niemand naar de waarheid durft te vragen. De makers van dit programma breken met die traditie en vragen alles wat ze willen vragen.

Deze dertien tv-programma's mag je in 2019 niet missen

Woonprogramma: Wie Woont Waar?

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

Vooroordelen hebben we allemaal. In Wie Woont Waar? moeten kandidaten op basis van die vooroordelen raden wie in welk huis woont. Maar er mag een dwaalspoor worden uitgezet en dat maakt het lastig.

Portret: Sterren op het Doek

20.25 - 21.10 uur op NPO2

Al 25 jaar speelt Caroline De Bruijn de rol van Janine Elschot in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze vertelt in Sterren op het Doek wat dat allemaal met haar doet. De drie kunstenaars hebben het deze keer zwaar: Caroline kan maar moeilijk naar zichzelf kijken, waardoor een confronterend portret al snel een verliezer is.

Film: American Beauty

20.30 - 23.00 uur op RTL 8

De Burnhams lijken een perfecte familie, maar schijn bedriegt. Lester Burnham (Kevin Spacey) ontmoet de knappe vriendin van zijn dochter en hij is meteen verliefd. Er ontstaan vervelende situaties en de familie moet sterk staan.

Bekijk hier wat er in oktober nieuw op Netflix staat