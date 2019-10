Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Harrie: van het Kamp naar de Ring

21.30 - 22.00 uur op SPIKE

Harrie werd bekend door afgelopen seizoenen van Ex on the Beach: Double Dutch. Deze man uit Eindhoven gaat nu (bijna) niet achter de dames aan, maar staat in de boksring.

Documentaire: 2doc: Goede Buren

21.00 - 22.00 uur op NPO2

Als de Rotterdamse Bep de Bruin na tien jaar dood in haar woning wordt gevonden, is de stad in shock. Hoe is het mogelijk dat niemand haar heeft gemist? De gemeente start direct een campagne tegen eenzaamheid. Ada (59) en haar overbuurvrouw Wilma (70) twijfelen geen moment en worden vrijwilligers. Maar het is niet zo makkelijk als het lijkt.

Reportageserie: Typisch: Groesbeek

19.20 - 19.50 uur NPO2

Voordat de camera's van Typisch naar het Groningse Bellingwolde gaan, staan de komende drie weken eerst de inwoners van het Gelderse Groesbeek centraal. Zoals kermisfamilie Saedt, die de oude draaimolen al honderd jaar onderhoudt.

Quiz: Met het Mes op Tafel

19.50 - 20.25 uur op NPO2

In Met het Mes op Tafel wordt er gepokerd met kennis. Wiens algemene ontwikkeling is echt heel breed en wie kan het beste doen alsof? Gepresenteerd door Herman van der Zandt.

Film: Fantastic Beasts and Where to Find Them

20.30 - 23.05 uur op Net5

Newt (Eddie Redmayne) heeft net zijn wereldwijde excursie voor het vinden en vastleggen van een collectie fabeldieren afgerond. Tijdens een stop in New York loopt alles uit de hand. Een spin-off van de Harry Potter-reeks.

