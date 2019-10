Marijn Frank hoopt een nieuw seizoen te kunnen maken van De Slaapservice, het programma waarin ze met haar luchtbed en een koffer vol slaaptrucs op bezoek gaat bij kinderen die last hebben van slaapproblemen.

"We krijgen nu alweer mails van kinderen die zich willen aanmelden", vertelt Frank (36) aan NU.nl over VPRO-programma De Slaapservice, waarvan al enkele afleveringen zijn uitgezonden.

De presentatrice besloot het programma te maken omdat ze veel verhalen hoorde over kinderen die moeilijk in slaap komen. Ook wilde ze de sfeer terughalen van een eerdere jeugddocumentaire die ze maakte, waarbij ze interviews deed in bed.

"Je wordt heel rustig als je in bed ligt", aldus Frank. "Als het licht uit is, komen de echte gesprekken. Je ligt daar gewoon en je hoeft elkaar niet per se aan te kijken. De combinatie van zo'n intieme sfeer in combinatie met de slaapproblemen van kinderen leek me tof."

Frank knutselde een white noise machine in elkaar

De presentatrice knutselde onder meer een white noise machine in elkaar met een blik en een ventilator voor een meisje dat last had van geluiden in huis. "Je hoort dan de ruis van de ventilator in het blik. Zo'n monotoon geluid helpt om in slaap te vallen."

Een ander meisje was bang voor horrorclowns. "Toen hebben we de 'omtovertechniek' gebruikt, en ons voorgesteld dat die clown een ander uiterlijk had en een gek rokje droeg."

Zelf is Frank over het algemeen een goede slaper. "Ik reis wel veel voor m'n werk, dus ik heb regelmatig last van jetlags. Wat ik dan doe, is m'n ademhaling tellen. Of ik doe een soort bodyscan, waarbij een mannetje alle delen van m'n lichaam schildert. Dat zijn wel dingen die helpen."

De Slaapservice is tot en met zondag 10 november elke week om 18.20 uur te zien op NPO Zapp.