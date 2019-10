Johnny de Mol hoopt dat het nieuwe SBS6-programma Het mooiste liedje in de smaak valt bij de kijkers, maar probeert het belang van kijkcijfers wel te relativeren.

"Het is vandaag de dag behoorlijk aan de hand", zegt De Mol, die in Het mooiste liedje op zoek gaat naar het mooiste lied van Nederlandse bodem, tegen NU.nl. De laatste weken wordt er veel geschreven en gesproken over hoe goed met name programma's van SBS6 en RTL het doen.

"Je doet je best, je kunt je inleven en inlezen maar meer doen dan dat gaat bijna niet. De kijker bepaalt of hij het mooi vindt of niet", aldus de presentator. "Kijkcijfers zijn belangrijk, maar er zijn dingen waar ik meer wakker van lig dan dit."

Zo noemt De Mol stichting Het Vergeten Kind, die werd opgericht na het overlijden van zijn goede vriendin Guusje Nederhorst. Haar naam komt terug als De Mol vertelt over liedjes van Nederlandse artiesten die voor hem een bijzondere betekenis hebben.

'Dreamer staat in mijn top drie van mooiste Nederlandse liedjes'

"Ik sta momenteel in het theater met Hier is De Mol!, waarin het gaat over medemenselijkheid. Ik vertel daarin ook over Guusje en haar stichting. Na haar overlijden had Dinand (Woesthoff, de weduwnaar van Nederhorst, red.) een nummer voor haar geschreven, Dreamer. Dat zou bij mij zeker in de top drie van mooiste Nederlandse liedjes staan."

De presentator zegt graag te luisteren naar muziek van vaderlandse artiesten. "Ik was vroeger fan van Kane. En ik hou van Golden Earring en Marco Borsato. M'n eigen moeder heeft natuurlijk ook wat nummertjes gemaakt, maar die ga ik maar niet noemen."

Het mooiste liedje is vanaf 13 oktober om 21.00 uur te zien bij SBS6.