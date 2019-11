Johnny de Mol gaat graag een stukje rennen of schreeuwen met kinderen om de spanning weg te halen voor ze moeten optreden in Superkids.

"We jatten wat snoep, we doen een beetje stout, we trappen lol", vertelt De Mol aan NU.nl. Ook persoonlijk geniet hij van die manier van voorbereiden. "Het eeuwige kind in mezelf komt dan helemaal naar boven."

Maan de Steenwinkel, die jurylid is bij Superkids, kreeg verschillende flashbacks naar haar jeugd. "Ik heb als kind ook piano gespeeld dus als ik iemand achter de piano zag in de show kwam er een gevoel van herkenning. Hetzelfde had ik bij kinderen die dwarsfluit speelden of turnden: dat heb ik ook gedaan."

Toen iemand kwam paaldansen, vroeg de 22-jarige zangeres zich in eerste instantie af hoe moeilijk dat nou kon zijn. "Ik wilde het ook proberen, en toen merkte ik pas hoe moeilijk het was. Ik klom in die paal en Gordon (ook jurylid, red.) kwam er meteen achteraan, toen voelde ik me echt een kind."

De Mol sprong met trampoline over drumstel heen

De Mol (40) en De Steenwinkel vinden een talentenjacht voor kinderen persoonlijk leuker dan een talentenjacht met volwassenen. "Ik word heel blij van kinderen", aldus de zangeres. "De sfeer is bij zo'n programma ook altijd wat gemoedelijker en relaxter. En bij veel van die jonge en talentvolle kinderen denk ik: ik zou je het liefst in een doosje stoppen en mee naar huis nemen."

De Mol deed zelf eens mee aan een playbackshow op school. "Ik deed Guns N' Roses en ik had een trampoline achter het drumstel staan, zodat ik eroverheen kon springen toen ik opkwam."

Een programma als Superkids zou echter niet voor hem weggelegd zijn. "Ik vond vroeger te veel dingen leuk: voetbal, mijn gitaarbandje. Maar als je de top wil bereiken, moet je echt op één ding focussen."

Een goed voorbeeld daarin was zijn stiefvader Søren Lerby, die onder meer bij Ajax voetbalde. "Søren was misschien niet de beste voetballer, maar hij stroopte z'n mouwen wel op, ploegde de zoden uit het grasveld. Zo'n instelling heb je nodig."

'Volwassenen kunnen nog wat leren van deze kinderen'

Superkids werd eerder uitgezonden door RTL, maar is nu te zien bij SBS6. Volgens De Mol is er weinig veranderd. "Behalve dat we weer nieuwe aanwas hadden. Nederland is een klein landje, maar heeft ontzettend veel talenten."

"Wat me dit seizoen heel erg opviel, was de sportiviteit. Kinderen willen ontzettend graag winnen. Als dat niet gebeurt vallen er weleens tranen, maar meestal lopen ze dan direct naar de winnaar toe om die te feliciteren. Daar kunnen veel volwassenen nog wat van leren."

Superkids is vanaf 2 november om 20.00 uur te zien bij SBS6.