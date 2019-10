Meerdere dierenbelangenorganisaties, waaronder Animal Rights en Stichting Dierennood, hebben zaterdag een klacht ingediend bij de NPO, de ombudsman van de NPO, omroep KRO-NCRV en het Commissariaat voor de Media. De organisaties stellen dat Yvon Jaspers en kippenboer Mark valse voorlichting hebben gegeven in een recente uitzending van Onze Boerderij.

In de betreffende uitzending van 22 september zeiden Jaspers en de kippenboer dat "het scharrelsysteem het laagste systeem in Nederland is" en dat "kippen het niet erger kunnen hebben".

Volgens de dierenbelangenorganisaties worden "de zes miljoen leghennen die hun korte leven doorbrengen op de bodems van draadgaas in de nog lagere 'verrijkte kooi'- en 'koloniekooi'-systemen hiermee doodgezwegen".

Comité Dierennoodhulp, Een DIER Een VRIEND, Animal Rights en Stichting Dierennood eisen een rectificatie en willen dat de nog komende afleveringen door onafhankelijke experts worden getoetst op onjuistheden.

KRO-NCRV: 'Van valse voorlichting geen sprake'

KRO-NCRV, de omroep die Onze Boerderij uitzendt, benadrukt in een reactie dat het programma "onafhankelijk wordt gemaakt".

"In Onze boerderij onderzoekt Yvon Jaspers of het boerenleven wel zo romantisch is als het lijkt. Zij doet dat aan de hand van persoonlijke verhalen van de boeren. Welke risico's nemen ze, wanneer doe je het goed, leven zij hun droom of hun nachtmerrie?"

In de uitzending van 22 september is geen sprake van valse voorlichting, stelt de omroep. "De door de betrokken dierenorganisaties gevraagde rectificatie en beoordeling door onafhankelijke experts is volgens KRO-NCRV dan ook niet aan de orde."

Organisaties spreken van 'moedwillige verdraaiing van feiten'

In de aflevering noemt de boer zijn kippen daarbij "oude dames". "Terwijl de realiteit is dat leghennen na anderhalf tot twee jaar naar de slacht gaan op slechts een fractie van hun natuurlijke levensverwachting", zeggen de organisaties.

Ze stellen dat de kijker in het programma geen inzicht krijgt in het vangen, transporteren en slachten van de kippen. "Deze moedwillige verdraaiing van de feiten komt doordat de partijen allen betrokken zijn of belangen hebben met de mensonterende bio-industrie."

Jaspers en Onze Boerderij raakten eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat Jaspers en haar programma Onze Boerderij in opspraak raakten.

In september 2018 werd bekend dat het Commissariaat voor de Media (CvdM) onderzoek deed naar de functie van Jaspers bij ForFarmers, nadat Trouw een verhaal over haar aanstelling bij het bedrijf had gepubliceerd.

Voor dit bedrijf promootte de Boer zoekt Vrouw-presentatrice het boerenleven, iets dat zij ook in het programma Onze Boerderij doet. De krant trok in het artikel de onafhankelijkheid van de presentatrice in twijfel.

Het CvdM pleitte Jaspers uiteindelijk vrij, maar constateerde wel dat de KRO-NCRV zorgvuldiger had moeten zijn bij het beoordelen van de schnabbels van de presentatrice.

In mei werd bekend dat de presentatrice voorlopig stopt met haar samenwerking met het grootste veevoederbedrijf van Europa.